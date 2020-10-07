Ferdi Tayfur ya da doğum adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt 15 Kasım 1945'de Adana'da dünyaya gözlerini açmıştır. Türk ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu olan Tayfur, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kuran sanatçı 2009 yılında da inşaat sektörüne de girmiştir.

FERDİ TAYFUR'UN HAYATI

Adana'da doğan sanatçı adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan almıştır. Oğlunun eğitimine düşkün olan babası Cumali Bey'in pavyon çıkışı öldürülmesi ile eğitim hayatı sona eren sanatçı; Yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisininde okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir. Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerker yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur, üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Lunapark Gazinosu'nda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra Leyla adlı ilk plağını doldurur ve bu plağından 500 lira kazanır.

Ferdi Tayfur 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar ancak beklenen ilgiyi görmez. Akabinde yeniden Adana'ya dönen ve çiftlikteki işlerin başına geçen, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve üç yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plakı yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurur. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olur. Önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurur.



FERDİ TAYFUR'UN MÜZİK KARİYERİ

Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yapmış ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satılmış akabinde plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" şarkısı ile yakalamış, 1977 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girmiştir. Filmi 12 milyon kişi izlemiştir.

1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olup, Ferdi Tayfur'un en çok satan albümüdür.

Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkında verdiği konsere 200.000 kişi katılarak rekor kırmıştır.

Özel hayatı

Zeliha Hanım ile ilk evliliğinden iki çocuğu, yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007 yılında boşandığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ses sanatçısı (Tuğçe Tayfur) bir kızı bulunuyor. 2010 yılında yeniden Zeliha Hanım ile evlenen sanatçının Ferdi Taha adında bir çocuğu vardır.