        Ferdi'ye sürpriz doğum günü kutlaması - Futbol Haberleri

        Ferdi'ye sürpriz doğum günü kutlaması

        A Milli Takım futbolcularından Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü, Ay-yıldızlıların kamp yaptığı Riva'da kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        07.10.2025 - 20:47
        Bulgaristan maçının hazırlıklarını süren A Milli Futbol Takımı'nda 26 yaşına giren Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü kutlandı.

        Başarılı sol bek için Riva'da doğum günü pastası kesildi. Milli futbolcuya pastasının ilk dilimini TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve milli futbolcu Mert Müldür birlikte ikram etti. Ferdi, daha sonra takım arkadaşları, teknik heyet ve personelin tebriklerini kabul etti.

