Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti! Ferdi Zeyrek kimdir, nereli?
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi görüyordu. Yaşanan son dakika gelişmesi, "Ferdi Zeyrek kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in biyografisi...
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından, "Ferdi Zeyrek kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek neden öldü?" soruları gündeme geldi. İşte Ferdi Zeyrek'in hayatına ilişkin tüm detaylar...
FERDİ ZEYREK HAYATINI KAYBETTİ!
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Kurban Bayramının ilk gününde evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Zeyrek'in vefat haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Memişoğlu, şu ifadelere yer verdi:
Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
FERDİ ZEYREK KİMDİR?
Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Şehrin imarı, yeniden yapılaşması konusunda aktif rol oynayan Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’na seçildi.
2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi’nde tarihi bir başarıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.