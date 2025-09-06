Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un tiyatro anlayışına olduğu kadar karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine de odaklanan“Ferhangi Bir Yaşam” belgeseli, 05 Eylül’de ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen ilk gösterimle izleyiciyle buluştu. ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu ve ENKA Sanat Koordinatörü Murat Ovalı gösterimden önce kısa bir konuşma yaptı. Gül Mimaroğlu, Ferhan Şensoy’u “eşi benzeri olmayan bir sanatçı, usta bir anlatıcı, keskin kalemi ile bir direnişin sesi” olarak tanımlarken, “Onun sözü, sazı ve mizahı bize her zaman yeni bir bakış açısı sundu. Bu belgesel, onun izini süren bir saygı duruşu” dedi. Murat Ovalı ise yaptığı konuşmada “Bu akşam burada, yalnızca bir belgeselin prömiyerini izlemek için değil, aynı zamanda büyük bir ustaya, Ferhan Şensoy’a duyduğumuz sevgiyi ve saygıyı paylaşmak için bir aradayız.” dedi.

Tarihi Ses Tiyatrosu’nda çekimleri gerçekleştirilen belgeselin prömiyeri yoğun ilgi görürken, geceye, sanatçının başta ailesi olmak üzere okul arkadaşları, Ortaoyuncular, belgesele katkı sağlayanların da aralarında bulunduğu birçok değerli isim ve tiyatro sever katıldı. Gösterimin ardından söz alan yönetmen Selçuk Metin, “Ferhan Şensoy’la pandemi öncesinde konuşmuş, belgesel yapma niyetimizi iletmiştim. O da çok sevinmişti. Keşke hayattayken yapabilseydik ama bugüne kısmet oldu. Bunun için ENKA Sanat’a çok teşekkür ediyorum.” dedi. Aile adına söz alan kızı Derya Şensoy, “Bugün sizlerle burada belgeseli izleyince şunu fark ettim: Biz babamı yaşatmak için büyük bir çaba harcıyoruz; sizin varlığınız ve sizlerle bu belgeseli izlemek tam anlamıyla bu demek. O nedenle öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin sevgisi ve ilgisi babamı daima yaşatacak. ENKA Sanat’a, Porte Film’e ve Selçuk Metin’e gece gündüz çalışarak bu belgeseli hazırladığı için teşekkür ediyorum. Babamın dediği gibi, ‘Ortaoyuncular var olacak.’ Ama bu gece sizlerin huzurunda anladım ki Ferhan Şensoy da her zaman var olacak.” dedi.