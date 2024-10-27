Ferhat Göçer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel konser

Ferhat Göçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Yalova’da sevenleriyle kutlayacak. Sanatçı, efsaneleşmiş en sevilen şarkılarının yanı sıra, Cumhuriyet’in 101'inci yılına özel hazırladığı bir repertuvar ve led ekran gösterisi ile sahnede olacak.

Bu anlamlı günü Yalova’da sevenleriyle kutlayacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Ferhat Göçer; “Cumhuriyetimizin 101'inci yılını coşku ve gururla kutlamak üzere 29 Ekim’de Yalova’da bir araya geliyoruz! Bu özel günde, Cumhuriyet’in aydınlık yüzünü, bağımsızlık meşalesini yüceltmek ve özgürlük aşkını yeniden, daha güçlü ve en içten duygularla haykırmak için sizleri de bu büyük buluşmaya davet ediyorum. Her türlü olumsuzluklara rağmen, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, Cumhuriyet’in ışığında kenetlenmek için orada olmak çok kıymetli… Gelin, hep birlikte Cumhuriyet’imizin büyük coşkusunu paylaşalım… Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” mesajını paylaştı.