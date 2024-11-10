2017 yılında çıkardığı “Cola’’ şarkısıyla 300 milyondan fazla dinlemeye ulaşarak uzun süre listeleri altüst eden, sonraki üretimleri ‘’Breathe’’, ‘’Hope’’ gibi şarkılarla da dans müziğinin dev ismi olduğunu kanıtlayan CamelPhat, işgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasında geçen hikayesini anlatan “Afife”,İbrahim Çiçek’in yönettiği; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla “Balina” oyunu, Ferhat Göçer'in Opia 'İlk Görüşte Aşk' etkinliği, müzik, tiyatro ve dijital sanatları bir araya getiren yenilikçi bir müzikli oyun 11-17 Kasım haftasında Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 11 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00 Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” yeni sezonunda da izleyicilerini Zorlu PSM touché by N Kolay’da bekliyor. KEL DİVA // 11-12 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Bir İngiliz burjuva ailesinin, İngiliz koltuklarla döşenmiş oturma odası. Bir İngiliz akşamı. Yıkımın ortasında, Bay ve Bayan Smith, ellerinde kalan son İngilizlik kırıntılarıyla Bay ve Bayan Martin’i evlerinde ağırlayacaklar. Peki evde en ufak bir yangın başlangıcı bile yokken İtfaiye Şefi’nin Hizmetçi Mary’nin taburesi üzerinde ne işi var? Onlar Londra dolaylarındaysa bizi delirten, who? Bu kadar yabancılaştıran, what? Diva aslında kelse bizim gerçeğimiz saat kaçta gelecek? Bu karışıklığı sürdürmek kimin işine geliyor? Bilmeye çalışmayalım. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. (mı?) Eugène Ionesco’nun eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı “Kel Diva”, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

HAVUZ (SU YOK) // 12 KASIM // %100 STUDIO // 20.30 Bir arkadaşınızın başarısını kıskandınız mı? Sizden daha yetenekli olmayan, sizin ayaklarınız çamurdayken gök kubbede parıldayan tüm şöhretlerin yere çarpıp yanmasını hiç istediniz mi? Nefretin, ölümün içinde sanat bizi kurtarabilir mi? Bir zamanlar yedi kişiydiler ama ikisi öldü ve biri diğerlerinin o kadar üzerinden uçtu ki ona da ulaşılamaz artık. Yaşam ve ölüm, ıstırap ve başarı, aşk ve nefret, kaderimizi şekillendiren gizemli güçler, kendi kendini sorgulayan, kendini haklı çıkaran, kendi kendini yaralayan dört sanatçı. Hepsi bir havuzun etrafında şimdi. ‘Mumları yakın. Keki pişirin. Şarkıyı söyleyin. Çete burada. Hepimiz beraberiz. Ve hayaller canlı. Hayat kısa, sanat uzun.

ÇAĞLA ALKAN STAND-UP // 12 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00 REKLAM Stand-up dünyasının sevilen ismi Çağla Alkan; tek eşliler, objeseviciler ve analog zamanlara dair bildiklerini sevenleriyle paylaşıyor. Çağla Alkan tek kişilik gösterisiyle Zorlu PSM touché’de sahne alıyor. MUSKAT // 12-13 KASIM // %100 STUDIO // 19.00-21.00 Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği Muskat, 12 ve 13 Kasım’da Zorlu PSM %100 Studio'da izleyicisiyle buluşuyor.

AFİFE // 13-14 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Kia'nın sunduğu Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla yeni sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, kendini feda etmen gerek.” "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife. Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası olan “Afife”, sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerine perdelerini açıyor.

REKLAM EMİR ERSOY "CUBAN CLASSICS" // 13 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00 .png Piyanist Emir Ersoy CUBAN CLASSICS projesini Volkan Öktem, Eylem Pelit, Aleiksi Contreras ve Sercan Kerpiççiler ile birlikte sahneleyecek. Küba ve Latin Amerikanın eşsiz melodilierini, Michel Camilo, Chick Corea, Cucho Valdes gibi isimlerin bestelerini kendi stilleriyle harmanlayan grubun performansı Zorlu PSM touché by N Kolay’da izleyicilerle buluşuyor. BALİNA // 14 – 15 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Balina, bir baba-kızın çok geç kaldıkları küçük bir kavuşma hikayesini anlatıyor. Zorlu PSM, Craft ve Freestage ortak yapımcılığında, İbrahim Çiçek’in yönettiği oyun; Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in performanslarıyla “Balina”, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde temsillerini gerçekleştirmeye devam ediyor. REKLAM ALL MEGA PRESENT DAY OF THE DEAD PARTY WITH CAMELPHAT // 15 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 2017 yılında çıkardığı ”Cola’’şarkısıyla 300 milyondan fazla dinlemeye ulaşarak uzun süre listeleri altüst eden, sonraki üretimleri ‘’Breathe’’, ‘’Hope’’ gibi şarkılarla da dans müziğinin dev ismi olduğunu kanıtlayan CamelPhat, All Mega katkılarıyla düzenlenen Day of the Dead Party’de 15 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverler ile buluşacak.

FERİT ODMAN QUINTET // 15 KASIM // touché by N KOLAY // 21.00 Türkiye’nin caz sahnesinin önemli isimlerini bir araya getiren Ferit Odman Quintet touché by N Kolay’da dinleyenleriyle buluşuyor. FERHAT GÖÇER- OPIA 'İLK GÖRÜŞTE AŞK' // 16 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00 16 Kasım 2024'te Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde sahnelenecek olan Ferhat Göçer'in Opia 'İlk Görüşte Aşk' etkinliği, müzik, tiyatro ve dijital sanatları bir araya getiren yenilikçi bir müzikli oyun olarak izleyicilerle buluşuyor.

ÇİRKİN // 16-17 KASIM // SKYLOUNGE // 20.30 Anlatı tiyatrosu ile dijital enstalasyonu birleştiren izleyiciyi çevreleyen yenilikçi bir deneyim olarak tasarlanan Çirkin, Anadolu gelenek ve masallarından ilham alan gerçeküstü bir ihanet hikâyesidir. Birçok farklı teatral stilden esinlenen oyunculuk yapısı ve reji biçemini çağdaş tiyatro enstrümanları ile buluşturan oyun, masalsı ve mitik evrenini teknolojinin olanaklarıyla birleştiren özgün bir sahne dili yaratır. Firuze Engin’in yazdığı Güray Dinçol’un yönettiği oyunda Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu oynuyor.