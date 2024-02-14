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        Haberler Müzik Ferhat Göçer'den 'Sevgi'

        Ferhat Göçer'den 'Sevgi'

        Ferhat Göçer, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı yeni şarkısı 'Sevgi'yi dinleyicileriyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:18
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        Ferhat Göçer'den 'Sevgi'
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        Ferhat Göçer, 14 Şubat Sevgililer Günü için bir şarkı yaptı.

        Sözleri Gülsen Karatoprak’a, düzenlemesi Alper Atakan’a ait olan 'Sevgi' adlı şarkının bestesinde Ferhat Göçer'in kendi imzası bulunuyor.

        'Sevgi' için çekilen klibin yönetmen koltuğuna Onur Elmas oturdu. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Yiğit Erkekli yaptı.

        "SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BOŞ GEÇİRMEK YAKIŞMAZ BİZE"

        Ferhat Göçer, "Sevgililer Günü'nü boş geçirirsek yakışmaz bize. 14 Şubat Sevgililer Günü’nün ismini ‘Sevgi Günü’ olarak değiştirelim. Örtülü bir 3'üncü Dünya Savaşı yaşıyoruz. Sevginin yavaş yavaş dünyadan elini eteğini çektiğini hissediyorum" dedi.

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        'Sevgi' adlı şarkının sözleri ise şöyle;

        Yeni güne uyanır kalbim her sabah

        Yeni renge boyanır ruhum

        Konu sen olunca

        Seni bana beni sana düşüren ne varsa

        Yakışanı yaptım bana

        Durdum orada

        Günler geceleri kovalar

        Sorgu sual bizi oyalar

        Kapandı sansak da kapılar

        Aralıklar var

        Lisan hangi dil

        Olursa olsun bil ki

        Çözer hep her şeyi sevgi

        Bu liman en güvenli

        Olan değil mi

        Örer en güçlü bağı sevgi

        Bir daha olmaz ki

        Bir daha bulunmaz ki

        Bizim gibi söyle kaç kişi

        Lisan hangi dil

        Olursa olsun bil ki

        Çözer hep her şeyi sevgi

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        #ferhat göçer
        #sevgi

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