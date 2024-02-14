Ferhat Göçer'den 'Sevgi'
Ferhat Göçer, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı yeni şarkısı 'Sevgi'yi dinleyicileriyle buluşturdu
Ferhat Göçer, 14 Şubat Sevgililer Günü için bir şarkı yaptı.
Sözleri Gülsen Karatoprak’a, düzenlemesi Alper Atakan’a ait olan 'Sevgi' adlı şarkının bestesinde Ferhat Göçer'in kendi imzası bulunuyor.
'Sevgi' için çekilen klibin yönetmen koltuğuna Onur Elmas oturdu. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Yiğit Erkekli yaptı.
"SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BOŞ GEÇİRMEK YAKIŞMAZ BİZE"
Ferhat Göçer, "Sevgililer Günü'nü boş geçirirsek yakışmaz bize. 14 Şubat Sevgililer Günü’nün ismini ‘Sevgi Günü’ olarak değiştirelim. Örtülü bir 3'üncü Dünya Savaşı yaşıyoruz. Sevginin yavaş yavaş dünyadan elini eteğini çektiğini hissediyorum" dedi.
'Sevgi' adlı şarkının sözleri ise şöyle;
Yeni güne uyanır kalbim her sabah
Yeni renge boyanır ruhum
Konu sen olunca
Seni bana beni sana düşüren ne varsa
Yakışanı yaptım bana
Durdum orada
Günler geceleri kovalar
Sorgu sual bizi oyalar
Kapandı sansak da kapılar
Aralıklar var
Lisan hangi dil
Olursa olsun bil ki
Çözer hep her şeyi sevgi
Bu liman en güvenli
Olan değil mi
Örer en güçlü bağı sevgi
Bir daha olmaz ki
Bir daha bulunmaz ki
Bizim gibi söyle kaç kişi
Lisan hangi dil
Olursa olsun bil ki
Çözer hep her şeyi sevgi