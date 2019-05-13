Sahnede 49. yaşını kutlayan Göçer duygularını da şöyle dile getirdi: Doğum günümü kutlayan dostlara sonsuz teşekkürler. Hatırlanmak sevilmek çok güzel. Birbirinden değerli şarkılarla, acı tatlı duygularımızı paylaşacağımız daha nice güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle bu arada bugün beden yaşım 49, akıl yaşım 29, ruh yaşım 19 oldu.

Konserinin sonunda, "Bizleri doğurup büyüten canlarından öte tutan cennetin gerçek misafirleri annelerimizin, anne adaylarımızın bu özel gününü kutluyorum" cümleleriyle Anneler Günü'nü de kutlayan Ferhat Göçer bir hafta sonra 19 Mayıs'ta İzmir Çeşme'de çok büyük bir coşkuyla bayram konseri vereceğinin müjdesini de Antalya'dan sevenleriyle paylaştı.