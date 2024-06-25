Ferhat Göçer: En yüksek dinleyici sesini Trabzon'da kaydettik
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Ferhat Göçer, sahne aldığı şehirler arasında en yüksek dinleyici sesini, 115 desibel ile Trabzon'da kaydettiklerini söyledi
Ferhat Göçer, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı. Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Sevilen şarkılarını seslendiren Ferhat Göçer'e, katılımcılar eşlik etti.
Gecenin sonunda seyircilere seslenen Ferhat Göçer, festival kapsamında sahne aldığı şehirler arasında en yüksek dinleyici sesini 115 desibel ile Trabzon'da kaydettiklerini söyledi.