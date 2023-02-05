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Haberler Gündem 3. Sayfa Feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan 1 yıldır haber yok - Güncel haberler
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Feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan 1 yıldır haber yok

İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan, 1 yıldır haber alınamıyor. Enişte Davut Gür (53), "Bu süreçte DNA örneği de verdik. Yine de bir sonuç çıkmadı. Öldü mü, kaldı mı bilmiyoruz" dedi

Feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan 1 yıldır haber yok - Güncel haberler
DHA

İtalya açıklarındaki feribot yangınında kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) 1 yıldır haber yok.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat 2022'de Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti.

27 TÜRK VATANDAŞINDAN 26'SI KURTARILDI

Yangında feribotta olduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'a ulaşılamadı. Yurt dışına bir yıldır taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü, ilk olarak Edirne'den Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı aktarıldı.

DNA ÖRNEĞİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Mehmet Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Çakır'ın arkadaşı ile yemek yediği, ardından aracına gittiği belirtildi. Yangın başlayınca da arkadaşının, gemide Çakır'ı aradığı ancak bulamadığı öğrenildi. Feribottaki 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimali ile DNA testi yapılmasına karar verildi. Çakır'ın ablası Yeşim Gür (49), geçen yıl mart ayında hastaneye giderek kan örneği verdi. Fakat Yunanistan'daki 4 ceset ile karşılaştırılan DNA örneğinden de sonuç çıkmadı.

"NEREDE VE NE DURUMDA, BİLMİYORUZ"

Aydın'da oturan Mehmet Çakır'ın eniştesi Davut Gür, "Mehmet'in kaybolmasının üzerinden 357 gün geçti. 18 Şubat'ta tam 1 yıl dolacak ama bir haber yok. Bulunan cenazeler vardı. Karşılaştırma yapılması için bu süreçte DNA örneği de verdik. Yine de bir sonuç çıkmadı. Öldü mü, kaldı mı, başına ne geldi ? Nerede ve ne durumda, bilmiyoruz" dedi.

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