Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibine konuk oldu. Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puanda kaldı.

Maçta kritik kurtarışlara imza atan Fernando Muslera, zorlu bir rakibe karşı oynadıklarına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Çok zor bir rakibe karşı deplasmanda oynuyorsunuz. 90 dakika boyunca çok pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Porto'dan çok daha fazla şans bulduk. Bu seviyelerde bunları gole çevirmeniz lazım, yoksa bedelini ağır ödüyorsunuz."

Girdikleri pozisyonları da değerlendiren Muslera, "Yine de Porto'yu soktuğumuz durum ortada. Bugün eve dönerken mutlu dönüyorum. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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