Fernando Santos'tan Ronaldo açıklaması!

Santos yaptığı açıklamada, "Ronaldo takımın çok önemli bir parçası ve Portekiz'in en önemli isimlerinden biri. Ronaldo ile İsviçre maçı öncesine kadar hiç konuşmamıştık. Onu odama çağırdım ve neden 11'de olmayacağını söyledim. Bundan memnun muydu? Tabii ki hayır. O genellikle 11'de oynar. Böyle olması normal. Son derece sakin ve normal bir konuşmaydı. Ronaldo asla bana gelip Milli Takımı bırakacağını söylemedi. Ronaldo mutsuz mu? Mutsuz. Çünkü, oynamayan her oyuncu mutsuz olur. Ancak, milli marştan sonra modu değişti. Kulübede en çok bağıran, en çok heyecanlanan, gollere en çok sevinen Ronaldo'ydu. Onu rahat bırakın" dedi.