Ferrari'de aksaklıklar bitmiyor

İtalya Grand Prix'sinde mücadele eden Ferrari'nin iki pilotu da yarış dışı kalırken aksaklıklar da İtalyan ekibinin peşini bırakmıyor! Parabolica virajında aracın kontrolünü kaybeden Leclerc bariyerlere çarparak yarış dışında kalırken bir talihsizlik daha yaşandı. Leclerc'in aracı güvenli bölgeye götürülmek için çekilirken yetkililer tarafından yere düşürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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