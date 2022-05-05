Fethi Başağa'dan Sirte açıklaması 0:00 / 0:00

AA

Libya'nın Sirte' kentindeki bir törende konuşan Başağa, "Tek bir damla kan dökülmeden görevimizi başkent Trablus'ta yerine getirmek istiyoruz, ancak bu mümkün olmazsa görevimizi Sirte'den yürütebiliriz." dedi.

Sirte'nin, ülkenin doğusunu batı ve güneye bağladığını söyleyen Başağa, kentin ülkedeki diğer şehirlerle gerilimi veya düşmanlığının bulunmadığını ifade etti. AA'nın haberine göre; Libya'da her ülkenin farklı çıkarları bulunduğunu dile getiren Başağa, anlaşmazlığın Libya'da savaşan ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Başağa, "Anlaşmazlığımız yüzde 20'yi geçmez. Libya'da farklılıklara rağmen, referans noktası vatandır." diye konuştu.

Halkı yeniden bir araya getirmeyi hedefleyen bir diyalog girişimi başlattıklarını aktaran Başağa, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe hükümetini seçimlere giden yolu kapatmak ve görev süresini uzatmaya çalışmakla suçladı.

NE OLMUŞTU?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.