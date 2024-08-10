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        Haberler Gündem Güncel Fethiye'de kilometrelerce kuyruk oluştu | Son dakika haberleri

        Fethiye'de kilometrelerce tatilci kuyruğu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz Mahallesi'nde, yoğun turizm sezonu dolayısıyla yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, sezonun çok iyi başlamadığını ancak temmuz itibarıyla Ölüdeniz'de hem trafik hem de müşteri anlamında ciddi yoğunluk yaşandığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 18:51 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:56
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz Mahallesi’nde, yoğun turizm sezonu dolayısıyla yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

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        Tatilini Fethiye'de geçirmeyi tercih edenler trafikte yoğunluğa neden oldu. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, trafik yoğunluğu gün boyu devam etti.

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        Belcekız ve Kumburnu Plajlarına ulaşabilen tatilciler ise 35 dereceyi bulan sıcakta denizde yüzerek serinledi.

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        Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, sezonun çok iyi başlamadığını ancak temmuz itibarıyla Ölüdeniz'de hem trafik hem de müşteri anlamında ciddi yoğunluk yaşandığını belirtti.

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        Eskiden sadece bayram zamanlarında trafik yoğunluğunun olduğunu hatırlatan Kökten, artık yüksek sezonda trafiğin sürekli sıkıştığını söyledi.

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        Kökten, "Ölüdeniz için alternatif yol projemiz var. Yol açılınca bu trafik çilesinden kurtulacağız. Çok daha rahat ulaşım sağlanacak. Projenin gerçekleşmesini bekliyoruz ve bu proje için mutluyuz" ifadesini kullandı.

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        #yerel haberler
        #Muğla
        #Ölüdeniz
        #Fethiye
        #trafik
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