Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Uygar K'nın kullandığı 48 AAP 515 plakalı otomobil ile Yılmaz Ersüngü (30) yönetimindeki 48 GU 319 plakalı motosiklet, Akarca Mahallesi Şehir Nihat Oran Caddesi'nde çarpıştı. Savrularak aydınlatma direğini deviren otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Yaralanan sürücüler ile otomobildeki biri çocuk 3 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; motosiklet sürücüsü Ersüngü, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.