Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletli öldü
Muğla Fethiye'de otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki Asım Bulut Ertürk yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre; kaza, Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana geldi. Asım Bulut Ertürk'ün kullandığı motosiklet, iddiaya göre caddede bulunan kavşağa yaklaştığı sırada, Selçuk Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ertürk’ün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ertürk'ün cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Otomobil sürücüsü Selçuk Y. ise gözaltına alındı. Ertürk'ün cansız bedeni cenaze aracına konduğu sırada olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.