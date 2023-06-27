Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre Fethiye Körfezi için önlem uyarısı!
ABONE OL

Yaz mevsimiyle birlikte kirlilik baskısı artan Fethiye Körfezi için önlem uyarısı!

Uzmanlar, turizmin yoğun olduğu dönemlerde kapasitesinin üzerinde demirleyen tekneler ve atık sular nedeniyle kirlik baskısı yaşayan Fethiye Körfezi'nde artan sıcaklıkların da ek bir baskı oluşturduğu ve bir an önce önlem alınması gerektiği uyarısında bulundu. Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, bölgede denizin dibinin çamur tabakasıyla kaplı olduğunu belirterek, "Deniz çayırları tamamen ölmek üzere, ölmediyse bile kaybolmuş durumda. Teknelerin demir alıp atması diğer canlılara, süngerlere zarar veriyor. Tekne zincirleri kalkarken çamur kaldırıyor ve beraberinde çöken kirliliği de kaldırıyor. Sürekli ve çok ciddi bir kirlilik yükü var" dedi

Fethiye Körfezi için önlem uyarısı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Yaz mevsimiyle birlikte tekneler ve atık sular nedeniyle kirlik baskısı yaşayan Fethiye Körfezi için uzmanlar bir an önce önlem alınması gerektiği uyarısında bulundu.

Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya, Fethiye Körfezi'nde iki tür kirlilik bulunduğunu, bunlardan ilkinin ilçedeki derelerin körfeze getirdiği evsel atık sular ve tarla ile seralardan gelen sulama sularının taşıdığı gübre, fosfat, azot ve tarım ilacı kirliliği olduğunu kaydetti. Kızılkaya söz konusu faktörlerin özellikle yaz aylarında, kıyıdan Katrancı Adası'na kadar bulanık bir suya neden olduğunu ve ekosistemin tamamen değiştiğini belirtti.

"TEKNELER DEMİRLİYOR VE HİÇ KIMILDAMIYOR"

İkinci kirlilik faktörünün, bölgeye yaz aylarında gelen teknelerden kaynaklandığını söyleyen Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Göcek tarafı, adaların içerisi, yaz aylarında günde 1500'ün üzerinde teknenin demirlemesi nedeniyle baskı altında. Maksimum 700-800 teknenin demirleyebileceği, daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı kapasite çalışmalarıyla belirlenmişti. Birçok tekne orayı yazlık gibi kullanıyor, en güzel noktayı bularak demirliyor ve hiç kımıldamıyor. Bu tekneler kımıldamadığı için atık sularını vermek için kıyıya gelmiyorlar."

"DENİZ ÇAYIRLARI TAMAMEN ÖLMEK ÜZERE"

Bölgede denizin dibinin çamur tabakasıyla kaplı olduğunu bildiren Kızılkaya, "Deniz çayırları tamamen ölmek üzere, ölmediyse bile kaybolmuş durumda. Teknelerin demir alıp atması diğer canlılara, süngerlere zarar veriyor. Tekne zincirleri kalkarken çamur kaldırıyor ve beraberinde çöken kirliliği de kaldırıyor. Körfezin suyunda, Göcek'in iç bölgesinde, Hamam Koyu'na kadar sürekli ve çok ciddi bir kirlilik yükü var" dedi.

Teknelerin atık sularını bırakmaları için Göcek'te tek bir tesis bulunduğunu ve kapasitesinin tüm tekneler için yetersiz olduğunu aktaran Kızılkaya, özellikle temmuz ve ağustosta tamamen teknelerden kaynaklanan kullanma suyunun, sintine suyunun denize bırakıldığını vurguladı.

"1000'İN ÜZERİNDE TEKNEYİ KALDIRACAK DOĞAL EKOSİSTEM YOK"

Kızılkaya, "Körfezin suyu, bütün tekneler çıktıktan sonra ancak ocak ayına doğru kendini sirküle edebiliyor. Bu bölgenin 1000'in üzerinde tekneyi aynı anda kaldırabilecek kapasitede bir doğal ekosistemi yok, yukarıdan insanlar suyu mavi görüp 'Burası çok güzel.' diye düşünüyorlar ama aşağıda canlılık kalmamış" diye konuştu.

"KİRLİLİK MUTLAKA TÜKETİCİYE YANSITILMALI"

Fethiye ve Göcek'in tamamının, Ölü Deniz'i de kaplayacak şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Kızılkaya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün tonozlama projesinden bahsederek şunları söyledi:

"Bu projenin fizibiliteleri yapıldı. Burada yaklaşık 700-800 tonozdan bahsediyoruz, tekneler sadece bunlara bağlanabilecek, dışına demir atılamayacak. Bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor, çalışma da var. Bakanlığımızın hem katı hem de sıvı atık alımıyla ilgili çalışmaları da var. Oraya tonoz yapalım, çok büyük atık teknesi alalım. Bunların parasının kesinlikle ve kesinlikle kullanıcıdan alınması lazım. Bu çok ciddi bir turizm aktivitesi, bölgede kirlilik yaratılıyorsa mutlaka tüketiciye yansıtılması gerekiyor. Dünyanın her yerinde böyle, burada para ödemek istemeyen tekne Yunanistan'a gidince ayak bastı parası olarak günlük 60 avro ödeyecek. Bunu ödeyenin, kendi kıyılarında bir ödeme yapmaması gibi bir şey olamaz."

"ÖNEMLİ BİR BİYOÇEŞİTLİLİK MEVCUT"

Orta Doğu Teknik Üniversite Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, yaptıkları çalışmalara atıfla Fethiye Körfezi'nin, Akdeniz ve Ege'de, Mersin Körfezi'nden sonra en kirli bölge olarak öne çıktığı bilgisini paylaştı.

Salihoğlu, "Bu şaşırtıcı çünkü denizin fiziksel yapısı nedeniyle batıya doğru gittikçe kirliliğin daha az olduğunu görüyoruz. Ege'de deniz pırıl pırıldır ve sular soğuktur çünkü derin suları yüzeye taşıyan bir mekanizma var. Fethiye'de bu mekanizmanın işlemediğini görüyoruz, hassas, kırılgan bir alan." ifadelerini kullandı.

"KİRLİLİK ÇOĞUNLUKLA TURİZM KAYNAKLI TEKNELERDEN"

Bölgedeki kirlilik girdilerinin çoğunlukla turizm kaynaklı teknelerden geldiğini anlatan Salihoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kirliliğin üzerine bir de sıcaklık baskısı çok fazla. Derin soğuk suların yüzeye çıktığı bir yapısı olmadığı için Fethiye Körfezi kapalı ve iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıklarda ciddi artış görülen bir bölge, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Oradaki ekosistemin yapısı kırılgan, iki baskı birleşmiş durumda. Oradaki gemi ve yat yoğunluğu, kapasitesinin üzerinde. Kirliliğin özellikle yüksek sezon dediğimiz bahar ve yaz aylarında artmış olduğunu gözlemledik. Orası kendini temizleyemez bir halde, çok değerli bir taban ekosistemi var, çok değerli deniz çayırları var, önemli bir biyoçeşitlilik mevcut."

"EN ÖNEMLİ NEDENİ ŞEHİRLEŞME, ARTAN NÜFUS VE TARIM"

Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Lale Balas, Fethiye Körfezi'ndeki kirliliğin en önemli nedeninin şehirleşme, artan nüfus ve tarım olduğunu işaret etti.

Bu faktörlerden kaynaklanan kirleticiler hakkında Balas, "Bunlar karasal kökenli, yoğun yağışlar sonrasında karadan toplanan ve yayılı kirletici yükü olarak kıyısal sulara etki eden kirletici türleri. Körfeze dökülen kanallar, drenaj kanalları var. En kapalı su bölümüne bağlanan Mut Deresi'nin kirlilik yükü de kıyısal suyla buluşuyor" sözlerini sarf etti.

"ARTAN NÜFUSLA BERABER ARITMA TESİSLERİ YETERSİZ"

Balas, bölgede artan nüfusla beraber atık su debilerinin de arttığına ve buna bağlı olarak da arıtma tesislerinin yetersiz kaldığına dikkati çekerek bunun turizm potansiyeli nedeniyle popülasyonda büyük artışların olduğu bölgelerde sık yaşanan bir durum olduğuna değindi.

Yayılı yükler ve noktasal yükler azaltılmadıkça durumun kendi kendine iyileşebilme şansının bulunmadığını dile getiren Balas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fethiye Körfezi hidrodinamik açıdan kendi kendini temizleyemeyen bir körfez. İyi tarım uygulamalarına ivedilikle geçilmesi lazım, kara kökenli kirletici türlerinin de ivedilikle tespiti gerekiyor. Denizel ortamdaki kalite parametrelerinin tespiti önemli, bunların miktarını bilmeden doğru önlemler almak söz konusu değil. Arıtma tesislerinin mutlaka revizyonu ve ikinci bir arıtma tesisinin devreye alınması gerekiyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2023 Kurban Bayramı teşrik tekbirleri kaç defa okunur?
GÜNDEM Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?
İstanbul'da yasa dışı organ ticareti operasyonu! - Son dakika haberi
GÜNDEM İstanbul'da yasa dışı organ ticareti operasyonu!
Son dakika: Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi! Merdan Yanardağ hakkında ne karar verildi?
GÜNDEM Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi
Adana'da eski eşine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı! - Güncel haberler
GÜNDEM Eski eşine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bayram mesajı - Haberler
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den bayram mesajı
TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Yeni torba yasada EYT staj sigortası, 3600 gün kısmi emeklilik ile 5000 gün prim eşitliği var mı?
GÜNDEM Yeni torba yasa maddeleri: Emekli zammı, ikramiye, işçiye kadro. ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Eczaneler bugün açık mı, kapalı mı? 27 Haziran eczaneler kaça kadar çalışıyor?
GÜNDEM Arefe günü eczaneler açık mı?
MEMUR ZAMMI için gözler 3 Temmuz'da! 2023 en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Memur zammı için gözler 3 Temmuz'da!
Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il 2023 bayram namazı saati açıklandı
GÜNDEM Bayram namazı saat kaçta? İşte il il saaatler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.