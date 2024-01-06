Fethiye’de ören yerlerine rekor ziyaret gerçekleşti

Fethiye müzesine bağlı ören yerleri içerisinde Kayaköy, geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı turistten en çok nasibini alan merkez oldu.

KAYAKÖY İLGİ ODAĞI

Birçok turist, deniz, kum ve güneşin yanı sıra geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan antik kentler ile buralarda gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeleri gezmek için Fethiye ve Seydikemer’i tercih ediyor. Fethiye’de bulunan 5 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Kayaköy, 2022 yılında 61 bin 993 ziyaretçi sayısı ile yörede bulunan müze ve ören yerlerini geçmişti.

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2023 yılında ise 100 bin 13 kişi ziyaret etti. Kayaköy’ü, Fethiye Körfezi manzarasında yer alan Amyntas Kral Mezarları izledi. 2022 yılında 32 bin 282 kişinin ziyaret ettiği Amynthas Kral Mezarlarını 2023 yılında 98 bin 607 kişi ziyaret etti.