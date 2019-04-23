Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ ile irtibatlı olduğu için kapatılan bir okulda müdürlük yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan F.Y.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

DHA'nın haberine göre ekipler yaptığı araştırma sonunda F.Y.'yi sahte kimlik ile yakaladı. Gözaltına alınan F.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.