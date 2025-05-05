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        Haberler Gündem 3. Sayfa FETÖ'nün 'emniyet mahrem' yapılanmasına operasyon | Son dakika haberleri

        FETÖ'nün 'emniyet mahrem' yapılanmasına operasyon!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 33'ü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 08:46 Güncelleme: 05.05.2025 - 08:54
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        FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon!
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        Ankara'da Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğünün içine sızan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 38 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        20'Sİ AKTİF OLARAK ÇALIŞIYORDU

        Eş zamanlı düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 20'si çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif çalışan kamu personeli olmak üzere "emniyet mahrem sorumlusu" 38 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

        ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        AA'daki habere göre adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

        EMNİYET PERSONELİNİ KODLAMIŞLAR

        Yakalanan şüphelilerin Emniyet Genel Müdürlüğü içinde yuvalanmaya ve eleman kazanmaya çalıştıkları, emniyet personelini örgüt bünyesinde oluşturdukları sisteme göre kodladıkları, kazanılan elemanların örgütsel bağlılıklarını izleyerek kaydetme faaliyetleri yürüttükleri ve örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirildikleri belirtildi.

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        #fetö operasyonu
        #Son dakika haberler
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