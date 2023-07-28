Fettah Can - Cansu Kurtçu çifti ikiz çocuklarıyla Bodrum'da
Fettah Can - Cansu Kurtçu çifti, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile birlikte Bodrum Ortakent'te tatil yapıyor. Ailece denizin ve güneşin keyfini çıkaran Can ailesinin o anları objektiflere yansıdı
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; mutlu bir evlilik sürdüren Fettah Can ile Cansu Kurtçu, ikiz çocukları Vera ve Oğul ile tatil yapmak için Bodrum'u tercih etti.
Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Fettah Can ile Cansu Kurtçu, gün boyunca çocuklarıyla ilgilendi.
Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Can ailesi bir ara iskelede keyifli anlar yaşadı.
Üzerinde turuncu ve pembe renklerin hakim olduğu bir bikini giymeyi tercih eden Cansu Kurtçu, eşi Fettah Can ve çocuklarıyla iskelede şakalaştı.
Bir ara romantik anlar yaşayan Cansu Kurtçu, Fettah Can'ı öpücüklere boğdu.
Cansu Kurtçu, daha sonra ikiz çocuklarını iskeleden denize iterek düşürdü. Can ailesinin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.