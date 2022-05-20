Fettah Can'dan 19 Mayıs'a özel 19 şarkı 0:00 / 0:00

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Ünlü şarkıcı Fettah Can, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Balıkesir'de dinleyicileriyle bir araya geldi.

Ünlü isim, ayrıca 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Gençlik Festivali'nin ilk açılışını yaptı.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği konser, Balıkesir'e yeni kazandırılan ve şehri tepeden gören Çamlık Meydanı'nın ilk konseri olma özelliği ile de tarihe geçti.

10 Mayıs'ta 19 şarkı söyleyen Fettah Can, sahnede yaklaşık 2 saat kaldı. Ünlü şarkıcı, "Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği bu bayram, hepimize kutlu olsun. Ben de kendimi genç sayıyorum ve ikinci memleketimde yeni hizmete açılan bu konser sahnesinde yer aldığım için kendimi şanslı sayıyorum." dedi.