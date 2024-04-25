Fettah Can: Fotoğrafta bilin bakalım kim var?
Ünlü şarkıcı Fettah Can, çocukluk yıllarında babası Necati Can ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı
Fettah Can, nostaljik bir paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcı, babası Necati Can ile yer aldığı fotoğrafa, "Babam şarkı söylüyor, yanında da bilin bakalım kim var? Arkamdaki ufaklıklar da kuzenim ve kız kardeşim" notunu düştü.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.
Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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