Fettah Can'ın aile tatili

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; şarkıcı Fettah Can, eşi Cansu Kurtçu ve çocuklarıyla birlikte Bodrum tatiline devam ediyor. Ortakent’te objektiflere yansıyan mutlu aile, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Fettah Can ile Cansu Kurtçu denizde birlikte vakit geçirirken, romantik anları da objektiflere böyle yansıdı.