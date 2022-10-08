Fettah Can'ın Kuruçeşme heyecanı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı Fettah Can, "Kuruçeşme Sahnesi’ne yıllar önce eşlik ettiğim arkadaşlarımla birlikte çıkmıştım ama benim ilk konserim ve çok güzel bir akşam… Bugün bizi soğuk havaya rağmen yalnız bırakmadılar. Gelenlerin çok mutlu olduğu ve evlerine döndüklerinde 'Ne güzel bir akşamdı!' diyecekleri bir gece olacak" sözleriyle duygularını paylaştı.

‘Sen En Çok Aşksın’ şarkısıyla dinleyicilerini selamlayan Fettah bir Can, ‘Boş Bardak’, ‘Mandalinalar’, ‘Bu Aşkın Katili Sensin’ gibi kendi şarkılarının dışında farklı parçalarla oluşturduğu geniş repertuvarıyla dinleyicilere müzik şöleni yaşattı.