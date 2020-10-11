"Boş Bardak", "Rüzgâr Ektim Fırtına Biçeceğim", "Sana Affetmek Yakışır" gibi şarkıların sahibi olarak tanıdığımız Fettah Can Twitter'da Trend Topic oldu. Hatay yangınları konusunda attığı tweetle gündem olan Fettah Can Kimdir? Fettah Can nereli ve kaç yaşında? Fettah Can'ın eşi kim?

FETTAH CAN HAYATI VE KARİYERİ

Fettah Can 12 Ekim 1975 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde dünyaya geldi. Arnavut kökenlidir. Çocukluğu İnegöl'de geçti. Müziğe bıçak imalatı yapan babasının yönlendirmesiyle başladı. Fettah Can o yıllarda gelecekteki mesleğiyle ilgili hayaller kurmadığını söylüyor: “Ben o yaşlarda şarkı söylemekten bile utanırdım. Ama babamın isteği üzerine, gündüzleri tezgahtarlık yaparken akşamları belediye konservatuvarında şan dersleri almaya başladım. Bir yandan da ut ve gitar çaldım. Şarkı yazma isteğim de çoktu. Ve o yıllarda söz yazıp besteler yaptım. Bir yandan da dışarıdan liseyi bitirdim ama üniversiteye gitmedim. Kendimi müzik dersleriyle eğittim. Barlarda şarkı söyleyip hayatımı kazandım."

Müzik alanında daha etkili işler yapabilmek adına İstanbul'a yerleşen Fettah Can, ilk olarak Emel Müftüoğlu'na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla ses getirdi. Bursa'dan müzisyen arkadaşı Alper Narman ile birlikte Hande Yener'in 2002 yılında yayınlanan Sen Yoluna... Ben Yoluma... isimli albümüne 11 şarkı birden yazdılar. Bu Albümün başarısının ardından Levent Yüksel, Gülben Ergen, Sibel Can, Murat Boz gibi isimlerle çalışmaya başladı.

Gülben Ergen'in kendi ismini taşıyan 2006 tarihli albümünde söz ve müziği Fettah Can ve Alper Narman'a ait olan Yalnızlık şarkısında geri vokal yapması kendi albümünü çıkarması konusunda Fettah Can'ı düşündürmeye başladı. Bunu da "Ben iyi şarkı söyleyen bir adamım. Sahnede olmayı da çok seviyorum. Yıllardır şarkı yazıyorum. Söylemek keyifli olacak diye düşündüm. Gülben Ergen’e verdiğim ‘Yalnızlık’ şarkısında sesimi kullanmaları bu kararımda etkili oldu. Ergen, Açıkhava konserinde beni sahneyi çağırdı. Şarkıyı söyledik, insanlar yine dinlemek istedi. Oradaki o olumlu tepki beni kamçıladı. Sesimi beğeniyorum ve kimseyi bu sesten mahrum bırakmak istemedim." sözleriyle dile getirmiştir.

Fettah Can 2010 yılının Temmuz ayında Hazine isimli ilk albümünü çıkardı. Albümden ilk klipler Hazine ve Kahpe Diller isimli şarkılara çekildi. Albüm listelerde üst sıralara yükseldi.

Fettah Can, 2010 yılında ünlü Yunan şarkıcı Giorgos Mazonakis'in Ta Isia Anapoda albümüne üç bestesini verdi. Albüm Yunanistan müzik listelerinde üst sıralara çıkmış, albüm bu şarkılarla Yunanistan'da Platin Plak Ödülü'ne layık görüldü.

2011 yılının Mayıs ayında Sana Affetmek Yakışır isimli teklisini çıkaran Fettah Can, Kasım 2011'de Boş Bardak isimli teklisini piyasaya sürdü.

19 Mart 2012'de Aklımda Kalanlar albümü ile müzik piyasasındaki kariyerine devam etti. Bu albüm özellikle daha önce Işın Karaca'nın seslendirdiği "Mandalinalar" şarkısı ile beğeni kazandı.

FETTAH CAN'IN EŞİ KİM?

Fettah Can 2014 yılında Cansu Kurtçu ile evlendi.

FETTAH CAN'IN ALBÜMLERİ

21 Temmuz 2010 Hazine Çınar Müzik Yapım

19 Mart 2012 Aklımda Kalanlar Dokuz Sekiz Müzik

12 Eylül 2013 Yalanlar Cumhuriyeti Dokuz Sekiz Müzik

28 Nisan 2016 Sen En Çok Aşksın Dokuz Sekiz Müzik