Fettah Can müzik kariyerinin 30'uncu yılını memleketinde kutlayacak
Fettah Can, müzik kariyerinin 30'uncu yılını 30 Temmuz'da memleketi Bursa'da kutlamaya hazırlanıyor
Şarkıcı ve söz yazarı Fettah Can, profesyonel müzik kariyerinin 30'uncu yılını memleketi Bursa'da kutlayacak.
30 Temmuz'da Bursa'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Fettah Can'a, konserde Orhan Şallıel yönetimindeki Bursa Festival Orkestrası eşlik edecek.
40 kişilik orkestra ve 30 kişilik prodüksiyon ekibiyle toplam 70 kişiden oluşan ekiple Fettah Can, kariyerinin 30'uncu yılını hemşerileriyle beraber kutlayacak.