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        Haberler Müzik Fettah Can müzik kariyerinin 30'uncu yılını memleketi Bursa'da kutlayacak

        Fettah Can müzik kariyerinin 30'uncu yılını memleketinde kutlayacak

        Fettah Can, müzik kariyerinin 30'uncu yılını 30 Temmuz'da memleketi Bursa'da kutlamaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:47
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        30'uncu yılını memleketinde kutlayacak
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        Şarkıcı ve söz yazarı Fettah Can, profesyonel müzik kariyerinin 30'uncu yılını memleketi Bursa'da kutlayacak.

        30 Temmuz'da Bursa'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Fettah Can'a, konserde Orhan Şallıel yönetimindeki Bursa Festival Orkestrası eşlik edecek.

        40 kişilik orkestra ve 30 kişilik prodüksiyon ekibiyle toplam 70 kişiden oluşan ekiple Fettah Can, kariyerinin 30'uncu yılını hemşerileriyle beraber kutlayacak.

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        #fettah can
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