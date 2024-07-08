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        Haberler Magazin Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evleniyor' Evlenme teklifi geldi! - Son dakika güncel magazin haberleri

        Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evleniyor

        Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, 3 yıldır aşk yaşadığı spiker Merve Dinçkol'a İtalya'da evlenme teklifi etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 08:42 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:09
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        Üç yıldır aşk yaşayan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol birlikteliklerini resmileştirme kararı aldı.

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        İTALYA'DA EVLİLİK TEKLİFİ

        Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklifi etti.

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        Sevgilisiyle bir mekânda oturan Feyyaz Şerifoğlu, bir anda cebinden çıkardığı tektaş yüzüğü Merve Dinçkol'un önünde diz çöküp uzattı.

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        GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Feyyaz Şerifoğlu'nun bu hareketi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Merve Dinçkol, gözyaşlarına boğuldu. Dinçkol, sevgilisine "Evet" yanıtını verdi.

        #feyyaz şerifoğlu
        #Merve Dinçkol
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