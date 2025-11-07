Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol FIBA, Britanya kararını kaldırdı! - Basketbol Haberleri

        FIBA, Britanya kararını kaldırdı!

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yönetim sorunları nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu'na (BBF) uygulanan ve erkek milli takımını FIBA'nın üst düzey turnuvalarında oynatmamasını öngören "askıya alma" kararını kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:04 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        FIBA, Britanya kararını kaldırdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FIBA'nın açıklamasında, "BBF’nin Büyük Britanya’daki yerel erkekler kulüp müsabakalarını lisanslama ve tanıma yetkisi ise askıda kalmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, Büyük Britanya’daki en üst düzey erkekler basketbol müsabakasının istikrar ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, FIBA, Super League Basketball (SLB) ile doğrudan bir tanıma anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma, yerel müsabakaların organizasyonu ve yönetimine ilişkin bir çerçeve sunarken düzenleyici bütünlüğü de korumaktadır." denildi.

        Bu kararla birlikte, Büyük Britanya artık 27 Kasım 2025'te başlayacak FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemelerine katılmaya hak kazandı.

        FIBA ağustos ayında, Britanya basketbolundaki "düzenleyici uyumsuzlukları" incelemek üzere özel kurul oluşturmuştu.

        Nisan ayında, Büyük Britanya Basketbol Ligi (GBBL) şirketine yeni bir profesyonel erkekler ligi olan Büyük Britanya Basketbol Ligi'ni yönetmek üzere 15 yıllık lisans veren federasyon, GBBL konsorsiyumunun ilk iki yılda 15 milyon sterlinlik finansman sağlayacağını açıklamıştı.

        İhale sürecinin “yasadışı ve adaletsiz” olduğunu savunan 9 kulüp, yeni lige katılmayı reddederek Yüksek Mahkeme'de yasal işlem başlatmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Turizmin başkentinde peş peşe yaşandı... Denizde 4 hortum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?