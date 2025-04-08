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        Haberler Spor Basketbol FIBA Kadınlarda 6'lı Final heyecanı - Basketbol Haberleri

        FIBA Kadınlarda 6'lı Final heyecanı

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final heyecanı 9-13 Nisan tarihlerinde İspanya'da yaşanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:26
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        FIBA Kadınlarda 6'lı Final heyecanı!
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        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final heyecanı başlıyor.

        Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyonda karşılaşmalar 9-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

        Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Opet Dörtlü Final'e kalmayı başarırken, Çimsa ÇBK Mersin ise Fransız ekibi Tango Bourges Basket'i elerse Dörtlü Final'e kalmayı başaracak.

        İspanyol temsilcisi Valencia Basket, yarı finalde yer alan bir diğer takım olurken, çeyrek finalde karşılaşacak ZVVZ USK Praha (Çekya)-Beretta Famila Schio (İtalya) ise bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek.

        FİNAL 13 NİSAN PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

        Zaragoza'daki Pabellon Principe Felipe Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda çeyrek final maçları 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

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        Yarı final mücadeleleri 11 Nisan Cuma, şampiyonun belli olacağı final mücadelesi ise 13 Nisan Pazar günü yapılacak.

        ÇBK Mersin, çeyrek finalde 9 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.30'da Tango Bourges Basket'le karşılaşacak.

        Fenerbahçe Opet ise ZVVZ USK Praha-Beretta Famila Schio eşlemesinin galibiyle 11 Nisan Cuma günü TSİ 18.30'da mücadele edecek.

        FENERBAHÇE, TURNUVADA İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

        Sarı-lacivertli takım, 6 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki şampiyonluk kazandı.

        Organizasyonda üst üste 5'inci, toplam 11. kez son 4 takım arasında yer alan Fenerbahçe Opet, ilk şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda elde etti.

        Geçen yıl da şampiyon olan Fenerbahçe Opet, son 2 sezonda kupayı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı

        Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.

        ÇBK MERSİN, ÜÇÜNCÜ KEZ DÖRTLÜ FİNAL'E KALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEK

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda iki kez mücadele eden ÇBK Mersin, bu yıl organizasyonda yarı finale kalabilmek için mücadelesini sürdürecek.

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        Bu yıl çeyrek finalde Fransız ekibi Tango Bourges Basket'le karşılaşacak Mersin ekibi, rakibini geçerek üçüncü kez Dörtlü Final'e kalmayı hedefliyor.

        Geçen sezon Dörtlü Final'de Fenerbahçe'ye mağlup olan ÇBK Mersin, kuruluşundan 8 yıl sonra Avrupa'nın en büyük takımı olabilmek için mücadelesine devam edecek.

        SLAVİA SOFYA, İLK ŞAMPİYONLUK KUPASININ SAHİBİ OLDU

        Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

        Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

        DAUGAVA RİGA, 18 ŞAMPİYONLUKLA REKORU ELİNDE BULUNDURUYOR

        Bu sezon 66. kez düzenlenen organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

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        Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez kupayı kazandı.

        Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, toplam 6 kez kupayı müzesine götüren Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg elde etti.

        Bu turnuvada 2014'te Galatasaray, 2023 ve 2024'te Fenerbahçe şampiyon olmuştu.

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

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