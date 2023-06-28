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FIBA Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den 5 takım katılacak

2023-2024 sezonunda Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar belli oldu. Organizasyonda Türkiye'yi Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ temsil edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne Türkiye'den 5 takım katılacak
AA

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gelecek sezonun eleme maçları 25 Eylül'de, grup karşılaşmaları ise 17 Ekim'de başlayacak.

Türkiye'den Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın da aralarında bulunduğu 29 takım, doğrudan gruplara katılacak.

Elemelerde 24 takım arasından gelecek 3 ekibin de dahil olmasıyla normal sezon 32 takımla devam edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara doğrudan katılacak takımlar şöyle:

AEK, Bertram Yachts Derthona, Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Dinamo BDS Sassari, EWE Baskets Oldenburg, Falco Vulcano Szombathely, Filou Oostende, Galatasaray Nef, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, Hapoel Holon, Igokea m:tel, JDA Bourgogne Dijon, King Szczecin, Le Mans Sarthe Basket, Lenovo Tenerife, MHP RIESEN Ludwigsburg, Opava, PAOK mateco, Peristeri bwin, Pinar Karşıyaka, Promitheas Patras, Rio Breogan, Rytas Vilnius, Telekom Baskets Bonn, TOFAŞ, UCAM Murcia, Unicaja, VEF Riga.

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