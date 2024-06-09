Fidan: Evrensel değerler için safları sıklaştıralım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinli mahkumların maruz kaldığı insanlık dışı koşulların ve muamelelerin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, "Hepimizi İsrail ve müttefikleri üzerinde baskı kurmak için elimizdeki tüm imkanları kullanmaya çağırıyorum. Bazı Batılı dostlarımızın unuttuğu uluslararası hukuk, insan hakları ve evrensel değerleri savunmak için saflarımızı sıklaştıralım." dedi.

Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'nda konuştu.

Toplantının somut sonuçlar doğuracağına inandığını söyleyen Fidan, "Türkiye olarak Körfez ülkeleriyle ilişkilerimize özel önem atfediyoruz. Ortak çabalarımız neticesinde ilişkilerimizde bugün geldiğimiz nokta memnuniyet vericidir. İlişkilerimiz her alanda güçlenmeye devam ediyor." diye konuştu.

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"SON 20 YILDA TİCARET HACMİNDE 16 KAT ARTIŞ YAŞANDI"

Türkiye ile KİK ülkeleri arasındaki toplam ticaret hacminin 2023'te bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artarak 31,4 milyar dolara ulaştığını dile getiren Fidan, son 20 yılda ticaret hacminde 16 kat artış yaşandığını kaydetti.

Fidan, Türkiye'nin Körfez ülkeleri için en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çekerek, 2023'te 1,5 milyondan fazla Körfez vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Finanstan teknolojiye, savunma sanayisinden sağlığa, eğitimden kültüre kadar birçok alanda verimli işbirliklerinin yapıldığına işaret eden Fidan, tüm bu alanlarda daha büyük bir işbirliği potansiyelinin mevcut olduğunu aktardı.