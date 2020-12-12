Fidan'ın katili Yavuz çıktı

HABERTURK.COM

Ramo ve Mazhar'ın planı sonucu Vasili'nin planı ortaya çıkarken, onunla ortak olan Yavuz yine kendini kurtarmayı başardı ancak finalde Sibel, Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu söyleyince korkunç gerçek ortaya çıktı. Bir diğer şaşırtıcı gelişme ise Köksal'ın gelişiyle yaşandı.

"Halamı öldüren Yavuz'muş"

SOSYAL MEDYA #AHDIMOLSUN DEDİ

Ramo, dün akşam yayınlanan 24. bölümüyle ABC1 20+'da 6.03 izlenme oranı (rating),12.29 izlenme payı (share),AB'de 4.60 izlenme oranı (rating),9.69 izlenme payı (share),Total’de 6.77 izlenme oranı (rating),13.91 izlenme payı (share) elde etti. #AhdımOlsun etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 20 dakika, dünyada ise 2 saat 45 dakika TT listesinde kaldı. Heyecanın hız kesmediği bölümde Ramo karakterine hayat veren Murat Yıldırım ise 8 saat boyunca sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

RAMO VE AİLESİ, FİDAN'IN KATİLİNİN PEŞİNDE

Fidan'ın ölüm haberiyle Ramo ve ailesi büyük bir yıkım yaşadı. Katili bulmak için hemen harekete geçen aile, cenaze sonrasında operasyona başladı. İlk iş olarak Yavuz, Doğu ve Fiko'yu kaçırarak sorguya çekerken, Doğu'nun sorgusu sırasında gerilim yükseldi. Ramo, sonunda Köksal'ın videosunu izleterek Cihangir hakkındaki gerçeği Doğu'ya gösterdi ancak karşılaştığı tepki onu şoke etti. Doğu'nun inanmaması ve büyük bir öfkeyle karşılık vermesinin altındaki sebep ise Cihangir'in söylediği yalan çıktı.

"Ramo'ya güven..."

VASİLİ'NİN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Diğer tarafta ikram edilen havyarların zehirli olduğunun öğrenilmesi üzerine Ramo, masadaki haini bulmak için harekete geçti ve Mazhar'ın isteğiyle Vasili ile masadakiler yeniden toplandı. Herkese havyar servis ederek bir test yapan Ramo ve Mazhar, kim havyar yemezse onun hain olduğunu anlayacaktı. Sonunda masada tek Vasili'nin yememesi üzerine hain ortaya çıktı ve Ramo, Vasili'yi vurdu. Onunla ortak olan Yavuz ise yine kendini kurtarmayı başardı ancak bu durum uzun sürmedi. Diğer tarafta Sibel de kendi yöntemleriyle iz peşine düştü ve tehlikeli planı sonucunda Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu öğrendi. Tam bu anlarda ise Doğu, Sibel'i alarak Ramo'ya karşı yeni bir oyun başlattı.

Hain ortaya çıkıyor;

KÖKSAL YAŞIYOR

Doğu, Sibel'in aracına bomba yerleştirdiğini söylerek Ramo'ya kendi canı karşılığında sevdiği kadının canı olduğunu söyledi. Ramo, hiç tereddüt etmeden Sibel'i kurtarmak için kendi kafasına silah dayarken, tam bu anlarda Köksal'ın gelmesi herkesi şoke etti.

Köksal geliyor;

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!