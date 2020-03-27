FIFA'dan korona ayarı!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasında da hayat durdu. Konuyla ilgili düzenleme hazırlığı yapan FIFA'nın belgeleri basına sızdı. Ertelenen ulusal liglerde sezon tamamlanana kadar futbolcu kontratlarının devam etmesi ele alınıyor. Yeni sezonun başlangıç tarihine bağlı olarak hem yaz hem de ara transfer dönemleri yeniden düzenlenebilecek. Transfer süreçlerinde, taraflar aksi bir anlaşma olmadığı sürece, oyuncunun eski kulübüne öncelik verilmesi planlanıyor.

ÖDEMELER ERTELENECEK

Kulüpler arasındaki transfer ödemelerinin yeni sezon başına kadar ertelenmesi de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Kulüp çalışanlarının, liglerin oynanmadığı dönemde ücretlerinde indirime gitmesi konusunda teşvik edilmesi de, belgelere yansıyan notlardan biri oldu.