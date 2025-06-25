Fiji telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Fiji'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Güney Pasifik Okyanusu’nun mavi sularında yer alan Fiji, 300’e yakın adadan oluşan tropikal bir cennet olarak biliniyor. Ancak turizmin yanı sıra ekonomisi, ticari işbirlikleri ve dijitalleşme çalışmalarıyla da uluslararası alanda kendine yer edinmiş bir ülke. Fiji ile iş yapmak, seyahat etmek veya dijital projelerde yer almak isteyenler için bazı temel teknik bilgiler her zaman gerekli hale gelir. Fiji telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı bu noktada en sık karşılaşılan ve ihtiyaç duyulan detaylardandır.

FIJI TELEFON KODU NEDİR?

Fiji telefon kodu +679’dur. Fiji ile uluslararası telefon görüşmeleri yapmak isteyen herkesin numaranın başına bu kodu eklemesi gerekir. Örneğin Türkiye’den Fiji’deki bir numarayı aramak için önce +679 çevrilir, ardından yerel numara tuşlanır.

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+679 kodu sadece Fiji’ye özgüdür.

Ülkede sabit ve mobil hatlar üzerinden aktif olarak kullanılır.

Başlıca telekomünikasyon sağlayıcıları Vodafone Fiji, Digicel Fiji ve Telecom Fiji Limited’dir.

Kapsama alanı adalar genelinde oldukça yaygındır.

Mobil internet ve VoIP aramalar da yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Fiji, ada yapısına rağmen telekomünikasyon altyapısını sürekli geliştirmektedir. Mobil genişbant, fiber internet ve denizaltı kablo projeleri sayesinde uluslararası iletişimde kaliteli bağlantılar sağlanıyor. Özellikle turistik bölgelerde yüksek hızlı internet ve güçlü mobil ağlar bulunuyor.

FIJI PARA BİRİMİ NEDİR?

Fiji’nin resmi para birimi Fiji Doları’dır ve uluslararası kodu FJD olarak belirtilir. Fiji Doları, bağımsız para politikasıyla ülkenin finansal sistemini destekleyen temel araçlardan biridir.

1 Fiji Doları = 100 cent.

Banknotlar: 5, 10, 20, 50 ve 100 FJD.

Madeni paralar: 5, 10, 20, 50 cent ve 1, 2 FJD.

Fiji Merkez Bankası (Reserve Bank of Fiji) para politikasını yönetir. Fiji’de nakit kullanımı oldukça yaygındır. Bununla birlikte oteller, restoranlar ve büyük mağazalarda kredi kartları ve mobil ödeme sistemleri de kabul edilmektedir. Döviz bozdurma işlemleri havalimanlarında, bankalarda ve yetkili döviz bürolarında kolayca yapılabilir. Ülke ekonomisi turizme büyük ölçüde dayandığı için döviz kabulü ve değişimi oldukça esnektir. REKLAM FIJI PLAKA KODU NEDİR? Fiji plaka kodu uluslararası taşıtlarda "FJI" olarak geçer. Ülke içinde ise araç plakalarında kendine özgü bir sistem kullanılır. Plakalar genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlarla yazılır.

Resmi araçlar, diplomatik araçlar ve ticari taşıtlar için farklı plaka renkleri ve formatları mevcuttur.

Tescil numaraları bölgelere göre değil, sıralı sistemle verilir.

Araç kayıtları Fiji Kara Taşımacılığı Otoritesi (Land Transport Authority - LTA) tarafından yürütülür.

Trafik düzeni ve araç kontrol sistemi merkezi olarak denetlenir. Fiji’deki plaka sistemi, ada ülkesinin küçük coğrafyası nedeniyle oldukça sade ve kolay yönetilebilir bir yapıya sahiptir. Özellikle uluslararası kiralık araçlarda da bu sistem sıkça karşımıza çıkar. REKLAM FIJI ALAN ADI UZANTISI NEDİR? Fiji’nin alan adı uzantısı ".fj" şeklindedir. Bu ülke kodu üst seviye alan adı (ccTLD), Fiji merkezli işletmeler, kurumlar ve bireyler tarafından kullanılmaktadır. .fj uzantısı, Fiji’ye ait internet sitelerinin temel tanımlayıcısıdır.

Yönetimi University of the South Pacific tarafından yapılmaktadır.

.com.fj, .org.fj, .gov.fj ve .ac.fj gibi alt uzantılar aktif olarak kullanılmaktadır.

Dijital projeler ve e-devlet uygulamalarında bu uzantı tercih edilmektedir. Fiji’nin dijitalleşme süreci devam ederken, .fj uzantılı alan adlarının sayısı da giderek artmaktadır. Özellikle yerel işletmeler ve hükümet kurumları bu uzantıyı tercih ederek ulusal kimlik vurgusu yapmaktadır. Ayrıca uluslararası e-ticaret ve dijital projeler için de önemli bir güven göstergesi oluşturur.