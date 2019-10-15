Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, TRC İnşaat ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza töreninin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına başkanlık seçimiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Orman'ın sözleri şöyle:

"Görevde bulunduğum dönemde tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmekti. Biz Beşiktaş'a geldiğimiz günden beri para arıyoruz. Benim bu süreçte bir kırgınlığım olmadı. Hiçbir zaman yorgun değilim. Bu yaşananları haketmedim. Seçim süreci var. Pazar günü seçim olacağı için, söyleyeceğim şeylerle polemik yaratmak istemiyorum. Oyumun ne olduğu da önemli değil. Hiçbir başkan adayı benim devamım değil. Ben padişah değilim, kimse de şehzade değil! Burası Beşiktaş ve herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için mücadele edecek. En kötü şey benim insanları etkilemem olur.

Bir seçim sürecimiz var. Seçim süreci olduğu için de ben şu an için Beşiktaş camiasının başkanıyım. Ahmet Nur Çebi benim ağabeyimdir, uzun zaman beraber çalıştık, arada sürtüşmeler olabilir. Önümüzdeki süreç umarım onun için de hayırlı olur. Şenol Güneş ile Ahmet Nur Çebi ağabeyimiz bir ekip değildi. Ben Şenol Güneş ile anlaştım. Benim irademle Beşiktaş'a teknik direktörlük yaptı.

Herkes evinde uyurken, ben bugünü nasıl döndüreceğim onu düşündüm. Başkan olduğum süreçte en mutlu olduğum gün bu stadı açtığım gündü. Şampiyon olduğumuz günün ertesi günü büyük problemlerle uğraştım. Ben Beşiktaş'ta yapacağımı yaptım. Artık yeni birisine bırakma zamanı. Yeni seçilecek olan başkanın emrindeyim. Elimden gelen tüm desteği sonuna kadar vereceğim. Haksızlık yapmak isteyenler olursa, ben başkaları gibi susmam. Gerekli müdahaleleri yaparım.

Ligin çok başındayız, çok iyi bir kariyeri olan bir teknik direktörümüz var. Abdullah Avcı, Beşiktaş'a yakışan harika bir teknik adam. Ankaragücü maçı var, sonra Galatasaray maçı var. İki maçı alırsak Beşiktaş'ın çok daha farklı noktaya gelir. Beşiktaş iyi bir takım, yeter ki birlik beraberlik olsun. Ben son dönemimde bunu yakalayamadım. Hatam elbet vardır. Ama seçim sürecinde söyleyeceğim şeyler yanlış yerlere gider.

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Beşiktaş'a başladığımda ilk önce taraftardım. Sonra yöneticilik, başkanlık yaptım. Şimdi başa döndüm. Taraftarlığı özledim. Bu keyifli tarafını unuttum. Hep zorluklarla eziyetlerle geldim. Herkes uyurken ben uyanıp bu ödemeler nasıl yapılacağını düşündüm. Bunların kıymeti ileride anlaşılacaktır. Biz yarattık, bulduk. Bundan sonraki arkadaşlar da aynı gayret içinde olacaklardır. Kendime, aileme, arkadaşlarıma vakit harcamak istiyorum."

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