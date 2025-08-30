UEFA Avrupa Ligi'nde maç takvimi belli oldu. Böylelikle, ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların tarihleri belli oldu. Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesini 29 Ocak 2026 Perşembe günü oynayacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte detaylar...