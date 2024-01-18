Fildişi: 0 - Nijerya: 1 MAÇ SONUCU
Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Nijerya, Fildişi Sahili'ni 55'inci dakikada William Troost-Ekong'un penaltı golüyle 1-0 yendi.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu maçında Nijerya, ev sahibi ülkeyi 55'inci dakikada William Troost-Ekong'un penaltı golüyle 1-0 yendi.
Nijerya'da Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel 79'uncu, Trabzonspor'dan Paul Onuachu ise 88'inci dakikada oyuna girerken Fildişi Sahili'nde ise Trabzonspor'da forma giyen Nicolas Pepe, 67'nci dakikada oyuna dahil oldu.