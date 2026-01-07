Habertürk
        Fildişi Sahili: 3 - Burkina Faso: 0 | MAÇ SONUCU

        Fildişi Sahili: 3 - Burkina Faso: 0 | MAÇ SONUCU

        Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fildişi Sahili, Burkina Faso'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Mısır'ın rakibi oldu. Fildişi Sahili'ne çeyrek finali getiren golleri Amad Diallo, Yan Diomande ve Bazoumana Toure attı.

        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 00:10 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:10
        Fildişi Sahili, çeyrek final biletini aldı!
        Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fildişi Sahili ile Burkina Faso karşı karşıya geldi. Marakeş Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazanan Fildişi Sahili, çeyrek finale yükseldi.

        Galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Amad Diallo, 32. dakikada Yan Diomande ve 87. dakikada Bazoumana Toure kaydetti.

        Mısır ile Fildişi Sahili 10 Ocak Cumartesi günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek.

