2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta maçları için heyecan dorukta! A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin etabının ilk maçında Fransa'yı 3-1, ikinci maçında Tayland'ı 3-0, üçüncü maçında Polonya'yı 3-2 yendi. Dördüncü maçında ev sahibi Çin'i 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, ilk etabı 4'te 4 yaparak tamamladı. Ay-yıldızlar ikinci haftada hata yapmak istemiyor. Geri sayım sürerken Filenin Sultanları puan durumu ve 2. hafta maç programı araştırılıyor. Peki Milletler Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak k? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi 2025…