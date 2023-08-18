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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçına çıkıyor!

        Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçını bugün İsveç ile oynayacak. Almanya'daki mücadele 18.00'de başlayacak. Grupta ilk 4'e girenler turlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 11:12
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        A Milli Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçını Almanya'da İsveç ile oynayacak.

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        Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda yapılacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak.

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        Filenin Sultanları'nın grup maçlarının TSİ programı şöyle:

        20 Ağustos Pazar:

        21.00 Türkiye-Azerbaycan

        21 Ağustos Pazartesi:

        18.00 Çekya-Türkiye

        23 Ağustos Çarşamba:

        18.00 Yunanistan-Türkiye

        24 Ağustos Perşembe:

        21.00 Türkiye-Almanya

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        KADRO

        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

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        4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

        Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

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        Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

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        Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

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        GRUPLAR

        Şampiyonada gruplar şu şekilde oluştu:

        A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

        B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

        C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

        D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

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