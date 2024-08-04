A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu son maçında İtalya’ya 3-0 yenildi. Oynanan karşılaşmaların ardından 5 puan toplayan ay yıldızlı ekip, grubunu ikincilikle tamamladı. Filenin Sultanları, gruptaki ilk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantilemişti. Filenin Sultanları çeyrek final rakibi gruplardaki maçların tamamlanmasının ardından netleşecek. Çeyrek finale yükselen 8 takım, puan sıralamasına göre dizilecek ve çapraz eşleşme yapılacak. Peki, Türkiye Paris Olimpiyatları çeyrek final rakibi kim oldu, maç ne zaman? İşte Filenin Sultanları çeyrek final maçı tarihi ve rakibi…