Filenin Sultanları çeyrek final rakibi 2024: Türkiye Paris Olimpiyatları çeyrek final rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti?
2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi. Akabinde ise 2024 Filenin Sultanları çeyrek final maç tarihi ve rakibi ile ilgili araştırmalar başladı. Filenin Sultanları çeyrek final rakibi oynanacak diğer maçların ardından belli olacak. Peki, Türkiye Paris Olimpiyatları çeyrek final rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu son maçında İtalya’ya 3-0 yenildi. Oynanan karşılaşmaların ardından 5 puan toplayan ay yıldızlı ekip, grubunu ikincilikle tamamladı. Filenin Sultanları, gruptaki ilk iki maçı kazanarak çeyrek finale kalmayı garantilemişti. Filenin Sultanları çeyrek final rakibi gruplardaki maçların tamamlanmasının ardından netleşecek. Çeyrek finale yükselen 8 takım, puan sıralamasına göre dizilecek ve çapraz eşleşme yapılacak. Peki, Türkiye Paris Olimpiyatları çeyrek final rakibi kim oldu, maç ne zaman? İşte Filenin Sultanları çeyrek final maçı tarihi ve rakibi…
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT PUAN DURUMU VE SIRALAMASI
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ardından C Grubu’nda oluşan puan durumu şu şekilde;
1- İtalya: 9 puan
2- Türkiye: 5 puan
3- Dominik Cumhuriyeti: 3 puan
4- Hollanda: 1 puan
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek final karşılaşmaları, 6 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak.
Türkiye çeyrek final olimpiyat mücadelesi de 6 Ağustos saat 10:00'da gerçekleşecek.
TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLDU, HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?
Türkiye'nin çeyrek final rakibi 4 Ağustos Pazar günü oynanacak diğer voleybol karşılaşmaları sonucunda netlik kazanacak.
MUHTEMEL RAKİPLER KİMLER?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları voleybol çeyrek final maçı muhtemel rakipleri şöyle:
Polonya
Sırbistan
Çin
ABD
MAÇ PROGRAMI
14:00 Fransa - ABD
18:00 Çin - Sırbistan
22:00 Brezilya - Polonya