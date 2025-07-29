22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için geri sayım devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu’nda üç maça çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları, grup aşamasında sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele ederek ilk ikide yer almaya çalışacak. Ay-yıldızlı takımın geniş kadrosu açıklandı. Milletler Ligi (VNL) kadrosunda yer almayan kaptan Eda Erdem, organizasyonda takımını yalnız bırakmayacak. Peki, Türkiye Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman? İşte, 2025 Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu...