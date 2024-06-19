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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alıyor! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları Milletler Ligi Finalleri'nde sahne alıyor!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın da mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Finalleri, yarın Tayland'da başlayacak. Filenin Sultanları, çeyrek final maçında 21 Haziran Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:21 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:21
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        Milletler Ligi Finalleri başlıyor!
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        Türkiye'nin de mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Finalleri, yarın Tayland'da başlayacak.

        Başkent Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyon, 20-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

        Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, 21 Haziran Cuma günü TSİ 16.30'da oynanacak çeyrek final maçında, grubun 3'üncüsü Polonya ile karşılaşacak.

        Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.

        2024 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının programı şöyle:

        Yarın:

        13.00 Çin-Japonya

        16.30 Tayland-Brezilya

        21 Haziran Cuma:

        13.00 İtalya-ABD

        16.30 Polonya-Türkiye

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