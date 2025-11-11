Habertürk
        Filenin Sultanları, Tacikistan'ı rahat geçti - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Tacikistan'ı rahat geçti

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:50
        Sultanlar, Tacikistan'ı rahat geçti
        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi.

        Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

        Organizasyonda 4'te 4 yapan ay-yıldızlılar, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükselmeyi garantilemişti.

        Oyunlarda madalyayı garantileyen milli takım, 13 Kasım Perşembe günü final mücadelesine çıkacak.

