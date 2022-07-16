Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi finali heyecanı devam ediyor. İlk kez Ankara'nın ev sahipliği yaptığı maç için geri sayım başladı. Giovanni Guidetti yönetimindeki maçta A Milli Kadın Voleybol Takımımız İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, "Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2022 Türkiye İtalya yarı final voleybol maçı hakkında merak edilenler...