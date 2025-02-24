Filip Kostic: Hala hayattayız

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Filip Kostic, karşılaşmayı değerlendirdi.

"HALA HAYATTAYIZ"

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Kostic, "Kolay bir maç olmadı, bizler galibiyet için gelmiştik. Kendi performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Maç 0-0 bitti ama bizler hala hayattayız." sözlerini sarf etti.