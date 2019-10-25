UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü haftasında Krasnodar'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'un sol beki Filip Novak, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"GALİP GELMEYİ UMUYORDUK"

Galip gelmek istediklerini vurgulayan Çekya'lı oyuncu, "Maça başlamadan önce galip gelmeyi umuyorduk, iyi de pozisyonlarımız vardı. Rakibin golünden sonra herkes doğal olarak öne çıkmaya başladı. Böyle olunca da uzatma anlarında ikinci golü yedik. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Gelecek maçımıza bakmak zorundayız." dedi.

"KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

Her zaman futbol oynamaya çalıştıklarını söyleyen Novak, "Biz bir takımız, kimin oynayıp oynamadığı önemli değil. Kimin girdiğinden, kimin oynadığından bağımsız olarak her zaman top oynamaya çalışan bir takımız." ifadelerini kullandı.