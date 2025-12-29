Habertürk
Habertürk
        Filipe Luis 2027'ye kadar Flamengo'da - Futbol Haberleri

        Filipe Luis 2027'ye kadar Flamengo'da

        Flamengo, teknik direktör Filipe Luis'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:43 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:43
        Filipe Luis 2027'ye kadar Flamengo'da
        Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Flamengo, teknik direktör Filipe Luis'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

        Kulübün açıklamasında, 40 yaşındaki teknik adamla Aralık 2027'ye kadar yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nı kazandı.

